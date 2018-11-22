Kansere Yenik Düşen Genç Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başkentte lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ezgi Elgin, düzenlenen törenle toprağa verildi. Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde öğretmenlik yapan ve bir süredir lösemi nedeniyle Ankara
'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki Elgin'in cenazesi, Karşıyaka
Mezarlığı Camisi'ne getirildi.
Ezgi Elgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine, Elgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ile bazı Bakanlık yetkilileri katıldı.
Ankara,Kocaeli
22 Kasım 2018 Perşembe 14:19