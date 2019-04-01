Kanseri Gelmeden Durdurabiliriz!

1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında tedavi yöntemlerindeki son gelişmelerle ilgili bilgi veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Kurt, "Kanser, genetik bir hastalıktır. Herediter yani genlerle aktarılan bu durum, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 5'inden azını oluşturuyor. Bunların çok çeşitli tanımlanmış genetik tipli tanımlamaları var. Meme kanserlerinde, yumurtalık kanserlerinde, rahim kanserlerinde, kalın barsak kanserlerinde, mide kanserlerinde özellikle tanımlanmış ve şimdi yavaş yavaş bilgilerimiz arttıkça geçişli kanserler de var. Kanser, zaten tanım olarak genetik yapısı bozulmuş dokulardan çıkan hücre grubunun kontrolsüz çoğalmasıdır. Vücutta bu çoğalmayı durdurma sistemi, özel genler tarafından belirlenir. Bu dengenin bozulması, kansere yol açar. Kanserli hücrenin bağışıklık sisteminden kaçış mekanizmaları var. Bu da kanserin oluşumunu sağlayabiliyor" diye konuştu.

'GENETİK HARİTA ÇIKARIYORUZ'

Herkeste farklı türde genetik bozukluklar oluşabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Kurt, yeni yöntemler ve kanserin sebepleri konusunda şunları söyledi: Günümüzde genetik bozuklukların çeşitli yapılarını çözerek hastaya özgü daha bireyselleştirilmiş tedaviye doğru gidiyoruz. 'Senin akciğer kanserin, benim akciğer kanserim, onun akciğer kanseri' gibi bir anlayış bu. Eskiden belli tiplere bakıyorduk. Şimdi teker teker bazı genetik bozukluklara bakarak hastaya özgü bir tedavi profili yaratmamız mümkün. O kadar çok 'mutasyon' dediğimiz genetik bozukluk olabiliyor ki akciğer kanserinin bir türünde 800'ün üzerinde proteinde mutasyon tespit edilmiş. İleride hangi kanserin kimde gelişebileceğine dair emareleri bile arıyor olabileceğiz. Radyasyon, tütün ürünleri ve alkol, çeşitli hormonal ilaçlar, obezite, sağlıksız gıda ve sıvı tüketimi de kanserin sebeplerindedir. Tütün ürünleri ve alkol kullanımının azaltılması, başlı başına kanserin oluşum nedenlerini yok edebilir. Tarama programlarına halkın katılım sağlaması da çok önemli.

Kaynak: Bültenler