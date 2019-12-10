Yakalandığı göğüs kanserini ahşap boyama kursuyla yendi

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK) tarafından açılan farklı kurslar, katılımcıların el becerilerini geliştirirken, aile bütçelerine de destek oluyor. Farklı branşlarda açılan kurslar, aynı zamanda kişileri yaşadıkları günlük hayattaki stresten de uzak tutuyor. Hayatındaki yaşadığı sıkıntıları bir kenara bırakıp, el becerisiyle hem mutluluğa hem de sağlığına kavuşan Tülay Çeşit, göğüs kanserini yenmesini bu kursa bağladığını söyledi.

"KURS SAYESİNDE KANSERİ YENDİM"

Bu kurslardan ahşap boyama sanatını öğrenmek için çaba sarf eden 45 aşındaki Tülay Çeşit, 2 yıl önce yakalandığı göğüs kanserini yenme başarısını gösterdi. Çeşit, "Bu kurslarla kanser hastalığımı yendim. Şu anda eski sağlığıma kavuştum. Ama tedavim devam ediyor. Ben herkesin bu kurslara gelmesini tavsiye ediyorum. Doktorum da nerede mutlu oluyorsam orada olmamı istedi. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.