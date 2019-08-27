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Kanseri yenen antrenörlerini pankartlarla karşıladılar

Nusaybin ilçesinde kanser hastalığını yenen basketbol antrenörü Ahmet Yüksekdağ ilk antrenmanda pankart ve konfetilerle karşılandı.

27.08.2019 15:14 Kanseri yenen antrenörlerini pankartlarla karşıladılar
Nusaybin ilçesinde kanser hastalığını yenen basketbol antrenörü Ahmet Yüksekdağ ilk antrenmanda pankart ve konfetilerle karşılandı.
Nusaybin Galatasaray Basketbol Okulunda antrenör olarak görev yapan Ahmet Yüksekdağ'ın yaklaşık 4 ay önce testis kanseri olduğu belirlendi.
Hastalığını erken fark eden ve doktorların da erken tanısı ile Yüksekdağ gerekli tedavilerin ardından kanseri yendi.
Nusaybin Basketbol Okulu sporcuları ve antrenörleri, 4 ay aradan sonra aralarına geri dönen Yüksekdağ'ı konfetiler ve pankartlarla karşıladı.

Atatürk spor salonunda 4 ay sonra öğrencileriyle buluşan Yüksekdağ, karşılama için tüm sporcu ve antrenör arkadaşlarına teşekkür etti.

Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu Koordinatörü İzzettin Macit, Yüksekdağ'ın ilk günden itibaren camia olarak hep yanında olduklarını ve tekrar aralarına dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Galatasaray, basketbol, Nusaybin, Güncel

Kaynak: AA

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