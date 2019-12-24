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Kanseri yenen çocuklar şenlikte eğlendi

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV), düzenlediği şenlikle kanser tedavisi tamamlanmış çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi.

24.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:34 Kanseri yenen çocuklar şenlikte eğlendi
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV), düzenlediği şenlikle kanser tedavisi tamamlanmış çocuklar, aileleri ve gönüllüler bir araya geldi.
KAÇUV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen şenlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Şenliğe, tedavileri tamamlanmış ya da sağlık durumu daha iyi olan çocuk ve ailelerinin yanı sıra KAÇUV gönüllüleri de katıldı.
2020'ye mutlu bir başlangıç yapmak için gerçekleştirilen etkinlikte, yüz boyama atölyesinden sosis balon atölyesine kadar birçok farklı atölye düzenlendi.
KAÇUV Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aymergen, "Bizim için çocuklarımızın sağlığına kavuşmasından daha büyük bir mutluluk yok. Bu şenlikte hem onların yeni hayatını hem de umutla baktığımız yeni bir yılı kutladık. Bütün çocuklarımızın sağlıkla gülümsediği bir yıl geçirmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şenlik, hediye dağıtımı ve pasta merasiminin ardından sona erdi.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Güncel

Kaynak: AA

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