Kanseri Yenip Sergi Açtılar

Kaynak: AA

Balıkesir'de kanserle mücadele eden ve kanseri yenen hastaların rehabilitasyon döneminde katıldıkları ahşap boyama, nakış ve ebru kurslarındaki çalışmaları düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı ve Balıkesir Kanserle Savaş Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ve 35 kanser hastasının eserlerinin yer aldığı karma sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda açıldı.Balıkesir Kanserle Savaş Derneği Başkanı Engin Uzgören, sergi açılışında yaptığı konuşmada, kanser tedavisi gören ve tedavi olmuş hastaların katıldığı rehabilitasyon dönemindeki nakış, ahşap boyama ve ebru kurslarının devam ettiğini söyledi.Kurslarda şu ana kadar 35 kişinin eğitim aldığını ifade eden Uzgören, "Acılar ve sevinçler bir arada olunca katlanarak sürer. Yeni bir işle uğraşırken de acılarımızı unuturuz. Keyfi paylaşırız. Birlikte daha güçlü oluruz. Bu gücü oluşturan bir simge aslında burası. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.Kursiyerlerden Nilüfer Özpehlivan da daha önce rahatsızlık geçirdiğini ve atlattığını belirterek, "Burada hocalarımızla birlikte çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Hayata daha sıkı tutunmak adına daha kaliteli vakit geçiriyoruz. Bu süreci daha kolay atlatıyoruz bu sayede." diye konuştu.Açılışa, Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Ziya Tan, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da katıldı.Sergi, bir hafta açık kalacak.