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"Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon

Denizli'de "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası asılı bulunan bir iş yerinin de aralarında bulunduğu 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

09.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:14
Denizli'de "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası asılı bulunan bir iş yerinin de aralarında bulunduğu 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, mayıs ayında Saraylar Mahallesinde "Kanserle Mücadele Derneği" adı altında uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etmesinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde yeni bir operasyon düzenledi.
Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen 6 adrese özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda açılmayan kapılar balyoz ve koçbaşları ile kırıldı.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 15 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımı için yapılmış özel aparatlar ele geçirildi.
Polisin operasyon düzenlediği adreslerden birinde "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası bulunduğu dikkati çekti.
Gözaltına alınan R.Ş, A.D, T.K, O.G, I.P, B.D ve İ.M, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda "Kanserle Mücadele Derneği" tabelası altında faaliyet yürüten bir adreste 69 gram eroin bulunmuş, yakalanan 2 kişi tutuklanmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Kaynak: AA

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