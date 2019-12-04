Haberler » Güncel » 'Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var' paneli - Haber

"Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" paneli

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal, "Türkiye'de neden ilaç geliştiremediğimize dahil defalarca sunumlar dinledim, yüzün üzerindedir.

04.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:03
Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal, " 'de neden ilaç geliştiremediğimize dahil defalarca sunumlar dinledim, yüzün üzerindedir. İki tabumuz var, çok inandığımız, milletçe benimsediğimiz." dedi.
Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan ve 4 yıldır "Açık Dersler" adı altında düzenlediği seminer dizisi, Tekfen Holding desteğiyle Anadolu'ya taşınarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlendi.
Prof. Dr. Rana Sanyal, kentte ikincisi tertiplenen "Açık Dersler"de "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var?" konusunu ele aldı.
Kanser ilacının geliştirilebilmesi için yapılan bilimsel çalışmaları aşamalar halinde anlatan Sanyal, elde edilen ilacın önce hayvanlarda denendiğini daha sonra ise insanlarda denendiğini kaydetti.
Sanyal, üretilen ilacın ilgili kurum tarafından onaylanmasının ardından eczanelerde satılmaya başlandığını belirtti.
Türkiye'de ilaç geliştirilememesinin nedenleri konusunu geçmişte çok dinlediğini hatırlatan Sanyal, "Türkiye'de neden ilaç geliştiremediğimize dahil defalarca sunumlar dinledim, yüzün üzerindedir. İki tabumuz var, çok inandığımız, milletçe benimsediğimiz. Bunlardan biri diyor ki 'bu ilaç keşfi 10-15 sürer, o kadar çok uzun. Bizim vaktimiz yok öyle şeylere. Bir de bu iş çok pahalı'. İkinci çok inandığımız şey 'biz yeni bir ilaç geliştiremeyiz, çok uzun bu ya bir muadil ilaç geliştireceğiz, jenerik yapacağız yahut biz eş değer bir ürün yapabiliriz. Bunları yapabilmek içinde bizim finansal tek modelimiz bizim devletin alım garantisidir. SGK parasını öder, biz de o ilacı üretiriz.' Böyle bir iki tane çok ciddi inandığımız tabumuz var." ifadelerini kullandı.
Sanyal, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Boğazici Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:30 Ürdün'deki "sigara fabrikası" davasının önemli sanıklarından Hamud serbest bırakıldı - Haber
20:28 Perinçek: "Türkiye bir üretim devriminin eşiğinde" - Haber
20:28 ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Katar'da Taliban yetkilileriyle görüşecek - Haber
20:24 Engellilerden renkli kutlama etkinliği - Haber
20:22 Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:40:39