Kanserlerin Yüzde 20'sini Sindirim Sistemi Kanserleri Oluşturuyor"

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, kanserlerin yüzde 20'sini sindirim sistemi (gastrointestinal) kanserlerinin oluşturduğunu belirterek, "Bu kanserler, ülkemizde de kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerinden birisidir. Ülkemizde en sık kolon kanseri görülmektedir, bu kanseri mide kanseri izlemektedir." dedi.
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC), Hacettepe Üniversitesi
Kanser Enstitüsü ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nin desteği ile düzenlenen 8. Uluslararası Gastrointestinal Kanserler Konferansı, Swissotel
'de başladı.
Konferans kapsamında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yalçın, kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserine erken tanı konulduğunda başarı şansının yüzde 95'lere kadar ulaştığını belirterek, kolon kanserinin tüm kanserlerin yüzde 8'ini oluşturduğunu ve sindirim sisteminin en sık görülen kanseri olduğunu bildirdi.
Bu kanserin kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada görüldüğünü aktaran Yalçın, Türkiye
'de yıllık yaklaşık 10 bin-12 bin yeni vaka beklendiğini belirtti.
Yalçın, Türkiye'de kolon kanserinde hastaneye başvuru geç olduğu için hastalara genellikle ileri evrede tanı konduğunun altını çizerek, bunun için Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu kanser tarama programının desteklenmesi ve bu programa uygun olarak dışkıda gizli kan ve tarama kolonoskopisi uygulanmasını önerdiklerini dile getirdi.
Pankreas kanserine de değinen Yalçın, şunları kaydetti:
"Bu hastalıkta esas tedavi cerrahidir ancak çok az kişide cerrahi mümkün oluyor ve cerrahi sonrası nüksler çok sık görülüyor. Ancak ameliyat sonrası koruyucu tedavinin etkinliği gösterilmiştir. Artık 'bıçak değdi, hasta daha kötü oldu' fobisini yıkma zamanı gelmiştir. Bu hastalıkta ileri evrede de birçok etkin ilaç ve tedavi kombinasyonları geliştirilmiştir. Bu ilaçlarla tedavi başarısında artış sağlanmıştır. Ülkemizde ileri evre pankreas kanseri tedavisiyle ilgili yaptığımız ulusal bir çalışma, ocak ayında ASCO toplantısında kabul edilmiştir. Bu Türk bilim insanları için çok gurur verici bir gelişme olmuştur."
"Kanser tabu olmaktan çıkarılmalıdır"
Kanserin korkutucu imajının geride bırakılması gerektiğine işaret eden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Erişkin yaşta görülen tüm kanserlerin üçte ikisi başarıyla tedavi ediliyor. Kanser gerçeğini kabul etmezsek mücadele edemez, üstesinden gelemeyiz. Sindirim sistemi genel olarak korunabilen, erken tanınma ve tedavi şansı olan ve ileri evrede bile yaşam süresini uzatan ilaç seçenekleri olan kanserlerdir. Bu kanserlere karşı korkuyla değil, bilinçle hareket edersek hastalık görülme riski azaltabilir ve tedavi başarısını artırabiliriz."
UICC Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk da Dünya Sağlık Örgütü
'nün (DSÖ
), 2018'de kanserden dolayı tahmini 9,6 milyon kişinin hayatını kaybedeceği ve küresel kanser yüküne de 18,1 milyon yeni vakanın ekleneceğini duyurduğunu hatırlattı.
Tezer, Türkiye'de kanserden ölen hastaların yaklaşık yarısının sindirim sistemi kanserlerinden kaynaklandığını söyledi.
17 ülkeden gelen uzmanların katıldığı konferans, yarın da devam edecek.
07 Aralık 2018 Cuma 15:14