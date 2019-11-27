Haberler » Güncel » Kanserli çocuklar için koşan elçiler, 1 milyon 256 bin lira bağış topladı - Haber

Kanserli çocuklar için koşan elçiler, 1 milyon 256 bin lira bağış topladı

Kanserle mücadele eden çocuklara destek için Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda koşan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) Umut Elçileri, 11 bin 457 bağışçıya ulaşarak 1 milyon 256 bin lira topladı.

27.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:34Kanserli çocuklar için koşan elçiler, 1 milyon 256 bin lira bağış topladı
Kanserle mücadele eden çocuklara destek için Vodafone 41. Maratonu'nda koşan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) Umut Elçileri, 11 bin 457 bağışçıya ulaşarak 1 milyon 256 bin lira topladı.
KAÇUV'dan yapılan açıklamaya göre, 2000'de maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklar ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan vakıf, her sene olduğu gibi 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda destekçileriyle yer aldı.
Maratona KAÇUV adına katılan 915 Umut Elçisi kanser tedavisi gören çocuklara umut oldu. Umut Elçileri sayesinde 11 bin 457 bağışçıya ulaşan KAÇUV, 1 milyon 256 bin 40 lira ile rekor bir bağış topladı. KAÇUV toplanan bu bağışla hayata geçireceği Umudum Eğitim Projesi ile tam 502 çocuğa burs desteği sağlayacak.
KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, her yıl maratonda çocuklara umut olmak için yüzlerce kişinin koştuğunu belirterek, "41. İstanbul Maratonu'na katılan Umut Elçilerimize ve onlar sayesinde ulaştığımız tüm bağışçılarımıza çocuklarımız ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki yüce gönüllü destekçilerimiz sayesinde her geçen yıl daha çok çocuğumuzun hayatına dokunabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:55 Kampüste sonbahar güzelliği
10:55 Otomobil bagajında spor kulübü
10:53 Anız ateşi ormanı yaktı
10:53 Soylu: "Gerek sınırlarımızın hemen dışında gerek yurt içinde topyekün bir terörle mücadele...
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:49 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmenin yazdığı şiir duygulandırdı
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 10:56:18