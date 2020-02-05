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Kansersiz Yaşam Derneği'yle "sağlık senin ellerinde"

Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası alarm verdiği "coronavirüs" e dikkat çekmek için "Çocuk Kulübü"nde Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kansersiz Yaşam Derneği ile anlamlı bir etkinliğe imza attı.

05.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:42Kansersiz Yaşam Derneği'yle

Özellikle kapalı kalabalık ortamlarda daha çok bulunduğumuz ve dünyayı tehdit eden yeni tip corona virus(2019-nCoV)ve influenza (grip) salgınlarının halk sağlığını tehdit ettiği buaylarında, enfeksiyon hastalıklarından korunmada en basit fakat en etkili korunma yoluolan doğru el yıkama yöntemlerini öğretmek için "sağlık senin ellerinde!" sloganı ile yola çıkan Kansersiz Yaşam Derneğinin (KAYD); Yöntem Kurulu Üyesi ve Bilimsel Komite Başkanı aynı zamanda Kent Konseyi Kadın Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı ve GİBTU Tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Dr. Begüm KAYAR; KAYD Bilim Günleri kapsamında "Sağlık Senin Ellerinde" seminerini yaklaşık 100 kişi ile Primemall alışveriş merkezinde gerçekleştirdi. Minik doktorlar eğlenirken öğrendi.

Gündemde olan enfeksiyon hastalıkları ve virüsler sorulduğunda; Sağlığın temelinin el yıkama olduğunu vurgulayan Dr. Kayar yapılan araştırmalar ellerimizi doğru yıkamadığımızı hatta toplumun %25'inin ne yazık ki tuvalet kullanımından sonra ellerini hiç yıkamadığını ortaya koymuştur. Hastalıklardan korunmada temel kural olan el yıkamanın çocuk yaşta öğrenilmesinin önemini belirten Kayar, etkinliği düzenleyen Primemall avm ekibine ve minik doktorların ebeveynlerine teşekkürlerini sundu.


Kent Konseyi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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