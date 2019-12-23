Kansız kalp ameliyatı oldu

Kan takviyesi almak istemeyen Pınar Gül'e özel bir uygulama ile kansız kalp ameliyatı yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Mahmut Akyıldız tarafından koltuk altından açılan 5 santimetrelik kesi ile iki kalp kapakçığı da değiştirilen Gül, sağlığına kavuştu.

Pınar Gül'e yaklaşık 3 yıl önce mitral ve triküspit kapak rahatsızlığı teşhisi konuldu. Kan takviyesi yapılmadan ameliyat olmak isteyen Gül, uygun ameliyat tekniği için araştırma yaptı. Yaptığı araştırma sonucu Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Mahmut Akyıldız'a ulaşan Gül, Doktor Akyıldız'a kan takviyesi yapılmadan ameliyat olmak istediğini belirtti. Gül'ün bu isteğini geri çevirmeyen Akyıldız, koltuk altından açılan 5 santimetrelik kesi metodu ile kan takviyesine gerek duymadan ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatı sorunsuz şekilde gerçekleştirilen Gül, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"BU KAPALI KALP AMELİYATINI HİÇ KAN KULLANMADAN BİTİRDİK"

Çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Mahmut Akyıldız, "Hastamız bize geldiğinde iki kalp kapağının hasta olduğunu yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde tespit ettik. Mitral kapak ve triküspit kapak. Bu ameliyatları önceden iman tahtasını açarak yapıyorduk. Hastamız iman tahtasının açılarak yapılmasını istemiyordu. Bir de bu operasyonda kan kullanılmasını istemiyordu. Çift kapak ameliyatını koltuk altından gerçekleştirdik. Sağ koltuk altından 5 santimetrelik bir kesi ile yaptık. Burada kemik ve kası kesmeden kaburgaların arasından girerek kapakları değiştiriyoruz. Bu işlem esnasında tabii ki kemik ve kas kesilmediği için kan kaybı da olmuyor. Biraz daha fazla özen göstererek cerrahi sahadaki kan kaybını minimuma indirdik. Bu kapalı kalp ameliyatını, çift kapak ameliyatını hiç kan kullanmadan bitirdik. Biz de bu operasyonu gerçekleştirdik. Hastamızın şuandaki genel durumu çok iyi. Genel kontrole geldi. Hiçbir şikayeti yok. Yapmış olduğumuz incelemede kalp kapakları gayet iyi. Düşündüğümüz gibi de her şey yolunda gitti" dedi.

Kalbindeki rahatsızlığın kendisini rahatsız etmeye başladığını anlatan Pınar Gül, "Merdiven ve yokuş çıkarken zorlanıyordum. O yüzden artık ameliyat olmam gerekiyordu. Araştırma yaptım. Robotik cerrahinin bana uygun olmadığını öğrendim. Tekrar yaptığım araştırmalar sonucu internetten Mahmut hocanın hastalarıyla olan diyaloğunu gördüm ve açıkçası heyecanlandım. Çünkü ameliyatın koltuk altından yapılacağını görünce ben de bu yöntemle ameliyat olabilirim diye düşündüm. Mahmut hocayla bir görüşme ayarladık. Mahmut hoca da tamam yaparız dedi. Böylelikle Mahmut hocaya güvendim ve operasyonu gerçekleştirdik" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA