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Kantin işletmecilerinden Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği'ni makamında ağırladı.

14.09.2019 14:06Kantin işletmecilerinden Ataç'a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği'ni makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, dernek temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Ferda Kaya ve dernek yönetimini kabul etti. Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette Kaya ve beraberindekiler dernek faaliyetleri ve kantincilerin çalışmaları hakkında Ataç'a bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Kaya ve beraberindekilere dernek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Kaynak: İHA

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