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Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı

Sosyal medyada kanunuyla çaldığı şarkıları paylaşarak büyük beğeni toplayan kanun sanatçısı Farah Fersi son olarak İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı çalarken çektiği kaydı paylaştı.

25.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:27

Koronavirüs haberlerinden canı sıkılanlara iyi gelecek bir haber videosu. Kanun sanatçısı Farah Fersi enstrümanıyla İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı çalarak farklı bir yorum kattı.

Tüm dünya ve Türkiye yaklaşık 2 aydır tek bir konuyu konuşuyor: koronavirüs. Hastalığa yakalananlar, hayatını kaybedenler ve hastalığı atlatanlar. Hastalık haberleri bazen iç karartsa can sıksa da sosyal medya iyi, güzel videoları karşımıza çıkarıyor.

KANUNLA İZMİR VE İSTİKLAL MARŞI

Kanunuyla çaldığı eserleri sosyal medyadan paylaşan kanun sanatçısı Farah Fersi, dün son olarak İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı çaldığı videoyu paylaştı. Video kısa sürede çokça beğeni alırken kullanıcılar tarafından da paylaşıldı.

Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı’nı kanunla çaldı
Etiketler : Koronavirüs, İzmir, Yaşam

Haberin Videosu :

Sosyal medyada kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı

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