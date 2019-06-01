"Kanuni Bulvarı etap etap açılmaya başlandı"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Trabzon'un şehir içi, şehirler arası ve uluslararası trafiğe hizmet veren sahil yolunun yükünü hafifletecek olan Kanuni Bulvarı etap etap hizmete açılmaya başlandı." dedi.Bakan Turhan, Trabzon'da Kanuni Bulvarı çalışmalarının sürdürüldüğü güzergahta incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'ndeki çalışmaları da inceleyen Bakan Turhan, buradaki konuşmasında, bugün Trabzon'un önemli projelerinden biri olan bu projenin yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi almak üzere Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünde toplantı yaptıklarını söyledi.Turhan, "Proje, Trabzon sahil yolunun Akyazı kavşağından başlıyor ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son buluyor. Batıya doğru da Akyazı kavşağı ile Yıldızlı kavşağı arasındaki yaklaşık 4,5 kilometre hem yeni bir varyant hem de mevcut sahil yolunun birleştirilmesini kapsıyor. Tüm bunlarla birlikte projenin tamamı 28 kilometreden oluşuyor." ifadesini kullandı.Proje kapsamında 22 köprülü kavşak ve 7 tünel bulunduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti:"Trabzon için, bölge için önemli bir ulaşım altyapısı. Tabii bölgenin, özellikle Kafkasya'ya, Orta Asya'ya açılan Karadeniz sahil yolu üzerindeki en büyük şehri olan Trabzon'un şehir içi, şehirler arası ve uluslararası trafiğe hizmet veren sahil yolunun yükünü hafifletecek olan Kanuni Bulvarı etap etap hizmete açılmaya başlandı. Toplam 28 kilometrelik yolun bugüne kadar 10,5 kilometresi tamamlanarak trafiğe açılmış durumda. Yapım çalışmaları devam eden 2,5 kilometrelik Karşıyaka kavşağı ile şu anda bulunduğumuz Erdoğdu kavşağı arasını da inşallah 29 Ekim tarihine kadar trafiğe açacağız. Bu kesimin de trafiğe açılmasıyla özellikle şehir içinden kaynaklanan trafiğin gerek şehir içi ulaşımı gerekse şehirler arası ana arter olan Karadeniz sahil yoluyla, şehir içi imar yollarıyla birlikte entegrasyonu tamamlanmış olacak ve projenin esas maksadının aslında kilometre olarak belki yüzde 50'si tamamlanmış olmakla birlikte maksadının yüzde 70'i hasıl oluyor, amacına ulaşmış oluyor. Onun için çalışmalarımız özellikle bu bölgede, şehir içinde Karşıyaka kavşağı ile Erdoğdu kavşağı arasında öncelikli olarak yoğunlaşmış durumda. ""Kamulaştırma çalışmaları sürüyor"Bakan Turhan, projenin diğer kesimlerinde de çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Diğer kesimlerde proje ile ilgili kamulaştırma çalışmaları sürüyor. İmar uygulama çalışmaları sürüyor. Özellikle Erdoğdu kavşağı ile Yenicuma kavşağı veya Boztepe kavşağı arasındaki kesimi de amacımız yıl sonuna kadar kamulaştırma işlemlerinde herhangi bir yasal, idari, adli gecikme olmazsa burayı da yine Trabzon'un önemli bir merkezi olan Taksim Meydanı'nı Atatürk Alanı'na da bu projeyi bağlayıp ilişkilendirmiş olacağız." diye konuştu.Projenin devamı hakkında da değerlendirmede bulanan Turhan, "Projenin devamında Boztepe Tüneli, Çukurçayır Bölgesi'nde 4 tünelimiz bunlarda da çalışmalara önümüzdeki günlerde girilecek ve hedefimiz inşallah bir mani olmazsa 2020 yılı sonu itibarıyla projeyi tamamlayıp, bölgenin ulaşım hizmetine sunmuş olacağız." dedi.Turhan, Zigana Tüneli'ndeki çalışmalara değinirken de şunları kaydetti:"Özellikle bölgenin en büyük projelerinden olan Zigana Tüneli'nde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmekte. Kazı çalışmalarında yüzde 70 seviyelerine ulaştık. Hedefimiz, Zigana Tüneli'nin inşaatını da 2020 yılı sonu itibariyle tamamladıktan sonra bölgenin ulaşım altyapısına çok önemli kazanımlar ve bu yolları kullananlara hem daha güvenli, daha ekonomik, daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunmuş olacağız."Bakan Turhan'a incelemelerinde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.