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Kanuni sondaj gemisinin Taşucu'ndaki bekleyişi sürüyor

TÜRKİYE'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu sahili açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

27.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:25
Kanuni sondaj gemisinin Taşucu'ndaki bekleyişi sürüyor

TÜRKİYE'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisi, Mersin 'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu sahili açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye 'ye getirilen sondaj gemisine 'Kanuni' ismi verilmişti. Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.Türkiye'de Yavuz ve Fatih gemileriyle Akdeniz'deki sondaj çalışmaları devam ederken Kanuni gemisi ise Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında 12 gündür demir atmış şekilde bekletiliyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Geminin Türkiye'ye gelmesi ve Taşucu'nda demirlemesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Silifke, Türkiye, Mersin, Taşucu, Güncel

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