02.07.2019 16:42
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Kanuni Sultan Süleyman caddesi yenileniyor

Kanuni Sultan Süleyman caddesi yenileniyor

Karaman Belediyesi asfalt, kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına şehrin dört bir tarafında ara vermeden devam ediyor.

Şehrin ihmal edilmiş bölgelerinden olan Sakabaşı Mahallesi ve Siyahser Mahallesi'nin kesiştiği Kanuni Sultan Süleyman Caddesi (Eski 880 Sokak) yenileniyor. Şer Ali Kavşağını Valilik Kavşağına bağlayan bu caddede fen işleri ekipleri, deforme olmuş eski asfaltı asfalt kazıyıcıyla sökerek tekrar işlenip kullanılmak üzere yeniden asfaltlıyor.

Şehir genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerin planlı bir şekilde asfaltlandığını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ; "Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimine devam ediyor. Asfalt serim çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Özellikle deforme olmuş asfaltı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde olduğu gibi asfalt kazıyıcı ile kazıyarak depoluyoruz. Daha sonra bu asfaltı tekrar işleyip kullanıyoruz ve böylelikle bütçemizi daha verimli harcamış oluyoruz. Bu sayede hem tasarruf sağlıyoruz hem de işlerimizi hızlandırıyoruz." dedi.

Yetkililer yol yenileme, asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirli bir program dahilinde devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler
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