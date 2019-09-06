Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 453'ncü yıl dönümünde anıldı

Anma programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Belediyesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun "Muhteşem" olarak tanımladığı Kanuni Sultan Süleyman Han, vefatının 453'ncü yıl dönümünde Süleymaniye Cami avlusunda düzenlenen törenle anıldı. Süleymaniye Cami avlusunda cuma namazı sonrası gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara etli pilav, ayran ve kazanda aşure ikram edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın vatandaşlara ikramda bulunduğu programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Turan ile beraberindekiler anma programında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabri başına geçerek dua etti. Ayrıca Fatih Belediyesi tarafından, Süleymaniye Cami'nin yanı sıra Fatih Cami, Sultanahmet Cami, Yavuz Sultan Selim Cami, Sümbül Efendi Cami ve Hırka-i Şerif Cami'nde vatandaşlara toplamda 10 bin kap aşure ikram edildi.

Anma programında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "İlçemizin en önemli eserlerinden biri olan Süleymaniye Cami'nin avlusundayız. Burası Kanuni Sultan Süleyman Han'ın İstanbul'daki en önemli eseri olmasının yanında kendi türbesi de burada bulunuyor. Bugün burada kendisini anmak üzere bir araya geldik. Ayrıca birkaç gün önce idrak ettiğimiz Hicri Yılbaşımız ve Muharrem ayı olması dolayısıyla, şehit edilen Hz. Hüseyin'i de dualarla anıyoruz. Anma programımız kapsamında da vatandaşlarımıza Muharrem ayının bir geleneği olan aşure ikramımızı gerçekleştiriyoruz' dedi.