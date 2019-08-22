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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde korkutan yangın

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde korkutan yangın Giriş katta bulunan ecza deposundan çıkan yangın ekiplerin çalışması ile büyümeden söndürüldüİSTANBUL - İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın çok...

22.08.2019 06:52
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde korkutan yangın
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde korkutan yangın
Giriş katta bulunan ecza deposundan çıkan yangın ekiplerin çalışması ile büyümeden söndürüldü
İSTANBUL - İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangın saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece'de İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin ilaç deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde deponun tamamını etkisini altına aldı.
Yangının çıktığını duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde korkutan yangın

İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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