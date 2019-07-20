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Kanye, Kim ve Bieber rica etti, Trump ünlü rapçi A$AP Rocky için harekete geçti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da görüştüğü Kanye West ve Kim Kardashian'ın yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in çağrılarına sessiz kalmayarak, İsveç'te tutuklu bulunan sanatçı A$AP Rocky için İsveç Başbakanı'yla görüştü.

20.07.2019 17:32

Donald Trump'la ilişkileri, ABD Başkanı'nı ırkçı bulanlar için garip gelen ünlü sanatçı Kanye West'in çabaları, meyve verdi. Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşerek bu ülkede tutuklanan ünlü rapçi A$AP Rocky'nin serbest bırakılmasını istedi. ABD Başkanı, 48 saat içinde Löfven ile tekrar görüşeceğini Twitter hesabından dünyaya duyurdu.

Löfven ise İsveç yargı sisteminin bağımsız olduğunu belirtti.

Gerçek adı Rakim Mayers olan 30 yaşındaki dünyaca ünlü müzisyen ve tasarımcı A$AP Rocky, 3 Temmuz'da Stockholm'ün şehir merkezinde kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Instagram'da, "Benim hayranlarım değiller, uyuşturucu bağımlısı gibi gözüküyorlar. 4 blok boyunca uyarmamıza rağmen bizi takip ettiler ve yanımızdan geçen iki kadını taciz ettiler" gönderisiyle paylaşılan videoda, A$AP Rocky ve ekibi iki erkeğe defalarca "Biz burada kavga istemiyoruz, takip etmeyi bırakın" diyordu.

Kanye West ve eşi Kim Kardashian'ın yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in de aralarında bulunduğu isimler, hala gözaltında tutulan A$AP Rocky'nin serbest bırakılması için Trump'a çağrıda bulunmuştu.

Kanye, Kim ve Bieber rica etti, Trump ünlü rapçi A$AP Rocky için harekete geçti
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kanye West, İsveç, Magazin, Dünya, Güncel

YORUMLAR (4)
DOĞRUCU VATANDAŞ: Dünyanın dört bir tarafında masum siviller bir hiç uğruna katledilirken kılı kıpırdamayanlar. . .
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ADINIZI YAZIN: AYNEN.
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TELESKOPLU: Aynen
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SABIRLI: yarın serbest bırakırlar..yargı bağımsızmış...her ülkede yargı siyasilerin hizmetkarıdır
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