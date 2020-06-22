Kanyon yakınlarında selden mahsur kalan turistler çit sayesinde kurtuldu

Bursa'da dün etkili olan sel İznik ilçesinde de hayatı durma noktasına getirdi.

Kanyon yakınlarında selden mahsur kalan turistler çit sayesinde kurtuldu
22.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:06
Bursa'da dün etkili olan sel İznik ilçesinde de hayatı durma noktasına getirdi. Kanyonu ile meşhur Sansarak bölgesine gelen günübirlikçi 10 kişi sel sularında mahsur kaldı. Vatandaşlar bahçe çitlerini köprü yaparak kurtuldular.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan gezmek için Bursa'nın İznik ilçesine gelen 10 kişilik grup kanyonu gezdikten sonra yağmura yakalandı. Şiddetli yağış sele dönüşünce dereler taştı. Daha önce geçtikleri bölgeden geriye dönemeyen grup, bahçe çitlerinden kendilerine köprü kurarak karşıya geçtiler.

O anları kaydeden bir gezgin ise hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İznik, Bursa, Güncel, Haber

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