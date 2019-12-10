Haberler » 3. Sayfa » Kanyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

Kanyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Pınarbaşı'nda Horma Kanyonunda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

10.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:25Kanyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
İl Komutanlığına bağlı ekipleri, Pınarbaşı'nda Horma Kanyonunda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Ilıca köyünde bulunan Horma Kanyonu içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 8 şahsı suçüstü yaparak yakaladı. Jandarma ekiplerince olay yerinde 2 adet kazma, 3 adet murç, 1 adet balyoz, 31 metre dağcılık halatı, 2 adet manivela, 1 adet su motoru, 4 litre benzin, 3 metre büyük su borusu, 4 adet çizme, 30 metre spiral su borusu, 2 sırt çantası, 5 çift inşaat eldiveni, 1 adet testere, 1 adet çekiç, 1 adet kürek ve 1 adet altın arama eleği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında milli park alanında biyolojik çeşitliliği tahribat etme suçundan idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:03 Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması: Gündemimizde - Haberler
18:02 Bakan Yardımcısı Ergezen: "TYP konusundaki çalışmalarımız sürüyor" - Haberler
18:01 AB: Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi - Haberler
18:00 Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu - Haberler
17:57 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon - Haberler
16:43 Twitter, 2019'un en çok retweet alan 5 paylaşımını açıkladı - Haberler
16:38 Çin'de pirinç dolu bir küpün içine gömülmüş en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen yumurtalar bulundu - Haberler
16:34 Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı - Haberler
16:34 Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı - Haberler
16:19 HDP binası önünde nöbet tutan anne, 64 gün sonra evladına kavuştu - Haberler
10.12.2019 18:18:55