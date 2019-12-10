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Kanyonda kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki kanyonda izinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı.

10.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:32Kanyonda kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
'nun ilçesindeki kanyonda izinsiz kazı yapan 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri teknik çalışma sonucu Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu içerisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazıya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda şüphelilerin kazı yaparken kullandığı 2 kazma, 2 murç, balyoz, dağcılık halatı, su motoru, benzin, 3 metre su borusu, altın arama eleği, kürek, testere ve eldiven ele geçirildi.

Kastamonu, Pınarbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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