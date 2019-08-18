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Aşırı yağış nedeniyle kanyonda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Bilecik'in Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasında bulunan Harmankaya Kanyonu'nda, aşırı yağıştan suyun yükselmesi sonucu kaybolan kişinin cesedi kaybolduğu yerin 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında bulundu.

18.08.2019 09:08
Aşırı yağış nedeniyle kanyonda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, 2'si kadın 5 kişilik grup kanyona Bilecik'in Yenipazar ilçesi tarafından girdi. Bu sırada başlayan aşırı sağanak nedeniyle kendilerine sığınacak bir yer bulan grup üyeleri, yağışın durmasını bekledi. Yağmurun durmasıyla kanyonda ilerlemeye başlayan gruptakiler, Harmanköy çıkışına geldikleri sırada yükselen suya kapıldı.

3 KİŞİ KURTARILDI

Kendi imkanlarıyla sudan kurtulan gruptan Serpil Koç, Harmanköy'e gelerek yardım istedi. Bunun üzerine kanyona giden köylüler, mahsur kalan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı.

KAYALIKLAR ARASINDA CESEDİ BULUNDU

Daha sonra gruptan Ekrem Öztürk'ün kanyondan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolan Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında Öztürk'ün cesedi, kaybolduğu yerin 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında bulundu.

Aşırı yağış nedeniyle kanyonda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Harmankaya, Yenipazar, İnhisar, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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