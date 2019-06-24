24.06.2019 09:38
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Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

Antalya'da Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan, 2'si kadın 4 öğretmen, mahsur kaldı. 5 saat sonra ulaşılan öğretmenler, kurtarma ekibinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.

Antalya 'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan, 2'si kadın 4 öğretmen, mahsur kaldı. 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra ulaşabildiği öğretmenleri kurtardı. Öğretmenler, kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.

Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda, dün saat 13.00 sıralarında, 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar, düşmesi sonucu hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler, yönlerini kaybetti. Grup, saat 18.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

25 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekibi ve bölgeyi bilen köylüden oluşan 20 kişi, öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti. 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü de bölgeye geldi. Gökbük Mahallesi'nin muhtarı İskender Altınok da kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

2'Sİ HAFİF YARALI

Öğretmenlerden biri, cep telefonuyla ekiplere bulundukları konumu bildirdi. Yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından saat 23.30 sıralarında arama- kurtarma ekibi öğretmenlere ulaştı. Birinin ayağının incindiği diğerinin de burnundan kan geldiği belirlenen 4 kişi, ekiplerle birlikte Gökbük Mahallesi'ne getirildi. Gökbük yakınlarına saat 03.00 sıralarında ulaşan kurtarma ekibi, Başgöz Deresi'nden insan zinciri oluşturarak, öğretmenleri karşıya geçirdi. Mahsur kalan A.A., T.A., Ç.O. ve M.Ç., Finike Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı
Kaynak: DHA
Antalya , Finike , 3. Sayfa

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YORUMLAR(7)
OLMADI AMA:videoda mini etekli kadın niye yok
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CİO:aklı kötü olanın aklına kötü şeyler gelir
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NİKLAUS:Otursalardı şimdi senin gibi fesat bi kalple dedikodu yapıyo olacaklardı. Bırak gezsinler herkesin aklına kötü şey gelmez
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TIRCI OSMAN:helikopter falan yokmuydu abi, F16 lar havalandı mı, Drone da olurdu
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ATCAN:2 si kadın 4 öğretmen oturun oturduğunuz yerde dağda bayırda milletin aklına kötü kötü şeyler getirmeyin.
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