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Kanyonda mahsur kalan genç kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Kanyonu bölgesinde mahsur kalan 23 yaşındaki Ramis Demircan, AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

02.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:55Kanyonda mahsur kalan genç kurtarıldı
'nın ilçesinde İçmeler Kanyonu bölgesinde mahsur kalan 23 yaşındaki Ramis Demircan, AKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; 6 kişilik arkadaş grubu ile doğa yürüyüşüne çıkan Ramis Demircan'ın arkadaşları daha önce yürüyüş ekipleri tarafından hazırlanan iplere tırmanarak yukarı çıktılar. Yağmurdan ve uzun süredir kullanılmamaktan zarar gören ipler kopunca Ramis Demircan kanyonun aşağısında kalınca panik yapan arkadaşları 112'ye başvurup yardım talep edince itfaiye ve ekipleri olay yerine intikal ettiler.
Yaklaşık 2 saat süren bir kurtarma operasyonun ardından 5 kişilik Akut ekibi tarafından kazazede vatandaşa ulaşıldı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan vatandaş ekiplerin eşliğinde indirildi.
Akut Görevlisi Ergin Bozkurt" 17.55 te operasyon ihbarı geldi,18.30 'da 5 kişilik ekip ile yola çıktık, bizden önce olay yerşne gelen itfaiyeden kazazede hakkında bilgi aldık. 18.55'te araziye girerek herhangi bir sağlık sorunu olmayan vatandaşın yürümesine yardımcı olarak aşağı indik" dedi.
23 yaşında Marmaris'te esnaflık yapan Ramis Demircan ise evine gitti.
(İHA)

Marmaris, İtfaiye, Muğla, Akut, Güncel

Kaynak: İHA

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