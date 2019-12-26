Haberler » Ekonomi » KAP-DHMİ Atatürk Havalimanı için TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek - Ekonomi

KAP-DHMİ Atatürk Havalimanı için TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek

TAV Havalimanları Holding, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ), Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle, şirkete 389 milyon euro tazminat ödeyeceğini açıkladı.

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:10 KAP-DHMİ Atatürk Havalimanı için TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek

TAV Havalimanları Holding, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ), Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle, şirkete 389 milyon euro tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"8 Nisan 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığımız açıklamada; İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.

"Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon euro olduğu ifade edilmiştir."



Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Atatürk Havalimanı, TAV Havalimanları Holding, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:56   Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 700 milyon dolar oldu - Ekonomi
14:52   OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra - Ekonomi
14:52   Rusya yabancı veri saklama cihazlarını yasakladı - Ekonomi
14:52   Akbank ve Apple’dan mobil bankacılıkta iş birliği - Ekonomi
14:50   DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat - Ekonomi
14:32   Son dakika: Yerli otomobile ait yeni bir detay daha ortaya çıktı - Ekonomi
14:27   Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi - Ekonomi
14:18   Son dakika: Asgari ücret zammını belirleyecek toplantı başladı - Ekonomi
13:55   Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle TAV'a 389 milyon euro tazminat ödenecek - Ekonomi
12:52   Tanıtımına az bir zaman kala yerli otomobile Kars'tan talip çıktı! - Ekonomi
26.12.2019 15:03:07