25 Şubat 2019, 13:55
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Kap - Sabancı 2019 Kombine Satışlarda Yüzde 10-20 Büyüme Bekliyor

Kap - Sabancı 2019 Kombine Satışlarda Yüzde 10-20 Büyüme Bekliyor

Sabancı Holding 2019'da tek seferlik gelir ve giderler hariç, kombine satışlarda ve kombine banka dışı kombine FAVÖK'te yüzde 10-20 büyüme beklediğini duyurdu.

Sabancı Holding 2019'da tek seferlik gelir ve giderler hariç, kombine satışlarda ve kombine banka dışı kombine FAVÖK'te yüzde 10-20 büyüme beklediğini duyurdu.

Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sabancı Topluluğu, stratejik gelişmelere bağlı olarak yıl içinde oluşabilecek satın alma ve birleşmeler hariç, 2019 yılında yaklaşık toplam 6 milyar lira kombine yatırım yapmayı planlamaktadır" denildi.

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SABANCI HOLDİNG                 KOMBİNE SATIŞ                 %10-20

KOMBİNE BANKA DIŞI*          KOMBİNE FAVÖK               %10-20

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*Tek seferlik gelir/gider hariç - İstanbul Ekonomi
Kaynak: DHA