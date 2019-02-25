Kap - Sabancı 2019 Kombine Satışlarda Yüzde 10-20 Büyüme Bekliyor

Kaynak: DHA

Sabancı Holding 2019'da tek seferlik gelir ve giderler hariç, kombine satışlarda ve kombine banka dışı kombine FAVÖK'te yüzde 10-20 büyüme beklediğini duyurdu.Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sabancı Topluluğu, stratejik gelişmelere bağlı olarak yıl içinde oluşabilecek satın alma ve birleşmeler hariç, 2019 yılında yaklaşık toplam 6 milyar lira kombine yatırım yapmayı planlamaktadır" denildi.------------------------------------------------------------------------------------------------------SABANCI HOLDİNG KOMBİNE SATIŞ %10-20KOMBİNE BANKA DIŞI* KOMBİNE FAVÖK %10-20------------------------------------------------------------------------------------------------------*Tek seferlik gelir/gider hariç - İstanbul