Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

Türk otomotiv devi Tofaş, koronavirüs nedeniyle Cuma gününden itibaren başlamak üzere 20 Nisan'a kadar üretimi durdurma kararı aldı.

01.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:42

Tofaş , koronavirüs (Kovid-19) salgınını nedeniyle yurt dışından gelen parça tedarikindeki aksamalar nedeniyle Cuma akşamından itibaren iki hafta üretime ara verecek.

SAĞLIK EKİPMANI ÜRETECEK

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre üretim 20 Nisan'a kadar askıya alındı. Bu süre içinde sınırlı periyodik fabrika bakım çalışmaları ve Kovid-19 salgını ile mücadele için sağlık ekipmanı üretimi yapılacak.

Tofaş'ın KAP açıklamasında şöyle denildi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin iş sürekliliği planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tofaş, Ekonomi

Haberin Videosu :

Türk otomotiv devi Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Ekonomi
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Ekonomi
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Ekonomi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Ekonomi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Ekonomi
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Ekonomi
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Ekonomi
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:42: Türkiye'de geçen yıl 61 bin 512 kitap yayımlandı - Ekonomi 10:42: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu. - Ekonomi 10:42: Uzmanından diyaliz hastalarının koronavirüse karşı korunmasına ilişkin öneriler - Ekonomi 10:42: SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi 10:40: GİB ihracatçılara Kovid-19 nedeniyle kolaylık sağladı - Ekonomi 10:34: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı - Ekonomi 10:07: Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor - Ekonomi 09:49: Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı - Ekonomi 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:26: Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 09:13: Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek - Ekonomi