Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

Tofaş , koronavirüs (Kovid-19) salgınını nedeniyle yurt dışından gelen parça tedarikindeki aksamalar nedeniyle Cuma akşamından itibaren iki hafta üretime ara verecek.

SAĞLIK EKİPMANI ÜRETECEK

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre üretim 20 Nisan'a kadar askıya alındı. Bu süre içinde sınırlı periyodik fabrika bakım çalışmaları ve Kovid-19 salgını ile mücadele için sağlık ekipmanı üretimi yapılacak.

Tofaş'ın KAP açıklamasında şöyle denildi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin iş sürekliliği planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir."

Kaynak: DHA