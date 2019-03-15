Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrıldı

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır" denildi.

Turkcell'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

GENEL MÜDÜRLÜĞE VEKALETEN MURAT ERKAN ATANDI

"Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atanmasına karar vermiştir."

Kaan Terzioğlu

"BU TAKIMIN YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞINA İNANCIM TAMDIR"

Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak "Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan genç yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır" dedi.

Kaynak: DHA