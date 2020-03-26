Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kapadokya adeta hayalet şehre döndü

Kapadokya adeta hayalet şehre döndü Kapadokya bölgesini korona virüsü vurdu Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi korona virüs salgını sonrasında adeta hayalet şehre döndü.

26.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:08
Kapadokya adeta hayalet şehre döndü
Kapadokya bölgesini korona virüsü vurdu
NEVŞEHİR - Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi korona virüs salgını sonrasında adeta hayalet şehre döndü.
Türkiye'nin korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerinin ziyaret kapatılması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da 30 Nisan 2020 tarihine kadar sıcak hava balon turlarını durdurmasının ardından bölge adeta hayalet şehre döndü. Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerinden Kapadokya bölgesini Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turistler rezervasyonlarını iptal etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kapadokya Bölgesinde başta Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları ören yerlerini, Hacıbektaş Veli Müzesi ve yeraltı şehirleri ziyarete kapatılmıştı. Kapadokya adeta hayalet şehre döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapadokya, Türkiye, Genel

Haberin Videosu :

Kapadokya adeta hayalet şehre döndü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Kapadokya adeta hayalet şehre döndü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:00: Koronavirüs salgını, İtalya'da 'haftalarca fark edilmedi' - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:54: Bakan Varank: "Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına... - Haberler 21:52: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler 21:49: Jandarmadan marketlerde korona virüs denetimi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?