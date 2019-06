Kapadokya, bayrama "tam doluluk" ile giriyor

Kaynak: AA

BEHÇET ALKAN - Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ile at, ATV motor, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya bölgesindeki konaklama tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde tam doluluğa ulaştı.Doğa, kültür ve tarihin iç içe olduğu, konuklarına eşsiz güzellikleriyle farklı bir atmosferde tatil imkanı sunan Kapadokya'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.Peribacalarının yoğunlukla bulunduğu, sıcak hava balon turlarının düzenlendiği Göreme beldesi başta olmak üzere bölgedeki diğer ilçe, belde ve köylerdeki otel, butik otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.Göreme beldesinde bir otelin işletmecisi olan Mustafa Durmuş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi tesisleri ve çevrelerindeki diğer konaklama tesislerinin yaklaşık 2 ay önceden tam doluluğa ulaştığını belirtti.Bölgeyi tercih edecek konukların birçok aktivite ve etkinliğe katılabileceklerini ve Kurban Bayramı tatili için de şimdiden rezervasyon almaya başladıklarını dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:"Bizim otelimiz ve çevremizdeki oteller yaklaşık 2 ay önceden tamamen dolmuştu. Hatta bazı konuklarımızı Aksaray gibi çevre illerde konaklatıp, sabah yeniden gezi için bölgeye getiriyoruz. Kapadokya bölgesi tarih ve doğanın iç içe olduğu bir yer. Yerli tatilcilere vadileri keşfetmelerini tavsiye ederim. Burada yapılabilecek çok sayıda etkinlik var. Kapadokya bir iki günlük bir gezi yeri değil. Vadiler, peribacaları, at, ATV turları, doğa sporları ile gezip görülmesi gereken bir yer. Bölgedeki konaklama fiyatları tesislerin özelliğine göre değişiyor. Lüksün sonu yok ama ortalama her bütçe için konaklama mümkün. Kurban Bayramı rezervasyonlarını almaya başladık. Bu yıl hem yerli hem yabancı turist açısından yoğunluk var. Kurban Bayramı'nda bölgeye gelmeyi düşünenlerin iki ay önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor."Konuklarına masalsı bir tatil sunabilmek için hazırlıklar yaptıklarını dile getiren otel işletmecisi Mehmet Cingil ise 2019 yılının Kapadokya tarihindeki en yoğun sezon olduğunu, 9 günlük bayram tatili nedeniyle bu yoğunluğun daha da arttığını söyledi.Cingil, "Bu yıl çok iyi gidiyor sezon. Butik otel işine 6 yıl önce girdim, en iyi sezonu geçiriyoruz. Bugünden Kurban Bayramı işçin harekete geçsinler. Ne kadar erken rezervasyon yaptırılırsa o kadar iyi olur. Kapadokya'da 12 ay turizm yaşanıyor, bölge yaz aylarında daha da hareketli oluyor." diye konuştu.Bölgede faaliyet sürdüren bir acentenin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Coşkun Kırtıl da yerli turistlerin son yıllarda kültür turlarına ilgisinin arttığını, bu durumda da en çok Kapadokya'ya ilgi gösterildiğini kaydetti.Bölgenin gelecek yıllarda daha yoğun bir taleple karşı karşıya kalacağını, yeni tesislerin yapılması gerektiğini belirten Kırtıl, "2019 yılı tarihi bir yıl oldu. Kapadokya'da aşırı bir yoğunluk var. Tatilcilerin ve turizmcilerin yer bulmasında ciddi bir sıkıntı vardı. Bayram tatili ile birlikte bu yoğunluk daha da arttı. Kapadokya'da ileriki yıllar için alt yapı çalışmalarının hızlandırılması lazım. Türkiye çapında önemli bir merkez olan bölgede, gelecek yıllarda daha da yoğun taleple karşılaşılacaktır. Planlı şekilde çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.