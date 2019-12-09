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Kapadokya bölgesi rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 11 ayında 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

09.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:30Kapadokya bölgesi rekor ziyaretçi sayısına ulaştı
'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesini yılın ilk 11 ayında 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 11 ayında 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244, Şubat ayında 128 bin 955, Mart ayında 188 bin 487, Nisan ayında 360 bin 46, Mayıs ayında 33 bin 655, Haziran ayında 428 bin 230, Temmuz ayında 393 bin 728, Ağustos ayında 566 bin 33 ve Eylül ayında 380 bin 12, Ekim ayında 382 bin 719 Kasım ayında 370 bin 482 olmak üzere 11 ayda 3 milyon 662 bin 591 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
KASIM AYINDA DA REKOR KIRILDI
Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Kasım ayında ise 370 bin 482 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kasım ayı içerisinde Zelve ören yerlerini 124 bin 436,Göreme Açık Hava Müzesi'ni 107 bin 36, Kaymaklı yeraltı şehrini 48 bin 223, Derinkuyu yeraltı şehrini 31 bin 884 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini Kasım 2018 yılında ise 203 bin 905 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya, Türkiye, turist, Güncel

Kaynak: İHA

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