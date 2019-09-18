Haberler » genel » Haber

Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı Kapadokya'da 356 kaçak yapı daha yıkılacakNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

18.09.2019 22:04
Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı
Kapadokya'da 356 kaçak yapı daha yıkılacak
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat tarihinden itibaren 152 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar beldelerinden 49, Ürgüp ilçesinde 49, Avanos ilçesinde 49 ve kentsel sit alanlarında bulunan 5 yapı olmak üzere toplamda 152 kaçak yapı yıkıldı.
Kapadokya bölgesinde bugüne kadar yıkımı tamamlanan 152 kaçak yapının dışında 356 kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.
Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:18 18 Eylül 2019 Haberleri
00:08 Bakan Ersoy: "Su-35 çok etkileyici"
00:05 SoloTürk'ün o anlarını kaydetmek için birbirleriyle yarıştılar
23:33 Niğde'de Ahiler kutlamasında renkli görüntüler
23:25 Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan Neşet Ertaş anma etkinliklerine davet
23:21 Atatürk Evi Projesi için imzalar atıldı
22:20 Vali kontağı çevirdi, silajlık mısır hasadı başladı...Hasat havadan görüntülendi