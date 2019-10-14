Kapadokya'da 157 kaçak yapı yıkıldı

TÜRKİYE'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınına yapılan 157 kaçak yapı yıkıldı.

Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına 15 Şubat'ta başlandı. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme ve araştırmalar sonrasında, bugüne kadar Nevşehir'in Uçhisar ve Göreme beldelerinde 49, Ürgüp ilçesi ile ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 54, Avanos ilçesi ile ilçeye bağlı Çavuşin köyünde 46 ve kentsel sit alanına giren merkezlerde de 8 olmak üzere 157 kaçak yapı yıkıldı. Bu arada bölgede kaçak yapıların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.