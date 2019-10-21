Haberler » Güncel » Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Nevşehir'de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarları adeta talan edildi.

21.10.2019 16:00
Nevşehir'de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarları adeta talan edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Roma döneminden kalma tarihi mezarların talan edildiği gözlendi. Nevşehir- Kayseri yolunda Nevşehir, Uçhisar ve Göreme mücavir alanlarında bulunan bir dağın tepesinde Roma dönemine ait yaklaşık bin 500 ile 2 bin yıllık olduğu öğrenilen mezarların talan edilmesi ve mezarların yanı sıra dağın tepesinde de kazılar yapılması büyük tepkiye neden oldu.
Tarihi Roma mezarlarının yanı sıra dağın tepesinde kimin veya kimlerin böyle bir çalışma yaptığı kamuoyu tarafından merak edilirken, yetkililer ise burada yapılan çalışmalar ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
(İHA)
Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Kapadokya, Nevşehir, Kayseri, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede
16:24 Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
16:29 Fuat Oktay: "Sadece 9 günde 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır"
16:24 Karalar: "Kasım ayında suya yüzde 20'lik indirim yapacağız"
16:28 DHA YURT BÜLTENİ-16
16:28 Milli Mücadele'nin 100. Yılında İstiklal Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli
16:28 Antalya'da buz hokeyi turnuvası
21.10.2019 16:31:19