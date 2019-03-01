Kapadokya'da 2 Haftada 27 Kaçak Yapı Yıkıldı

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
'da 14 Şubat
tarihinden bu yana 27 kaçak yapı yıkıldı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 14 Şubat'ta başlayan kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Göreme
, Uçhisar
beldelerinin yanı sıra Avanos
ilçesine bağlı Zelve ören yerleri, Ürgüp
ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar
beldesinde bugüne kadar 27 kaçak yapı yıkıldı. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından tespit edilen 27 kaçak yapının yıkımının ardından bölgedeki kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Türkiye, Kapadokya, Güncel
Kaynak: İHA