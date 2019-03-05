Kapadokya'da 7 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
Bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nevşehir
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından alınan kararlar sonrasında Nevşehir'in Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldesinde 4, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar
beldesinde 1 ve Göreme
beldesinde 2 olmak üzere toplamda 7 kaçak yapının yıkımı daha gerçekleştirildi. 14 Şubat
tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 34'e ulaşmış oldu. - NEVŞEHİR
Türkiye, Kapadokya, Güncel
Kaynak: İHA