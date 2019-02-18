18 Şubat 2019, 11:06
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Kapadokya'da 7 Kaçak Yapı Yıkıldı

Kapadokya

Kapadokya Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı.

Kapadokya Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların tamamı yıkılacak açıklamasının ardından Nevşehir Valiliği tarafından hafta sonunda Uçhisar, Göreme, Ortahisar, Ürgüp ve Çavuşin bölgelerinde 7 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam edeceği öğrenildi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA) Recep Tayyip Erdoğan,Nevşehir Valiliği,Kapadokya
Kaynak: İHA