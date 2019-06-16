16.06.2019 10:49
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Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı.

Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonrasında Kapadokya bölgesinde 9 kaçak yapının yıkımına başlandı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldelerinde tespit edilen 9 kaçak yapı yıkımı İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve ilgili belediyelerce başladı.

Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİRKapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor
Kaynak: İHA
Türkiye, Nevşehir, Kapadokya, Güncel

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