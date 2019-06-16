Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı. Nevşehir
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonrasında Kapadokya bölgesinde 9 kaçak yapının yıkımına başlandı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme
, Uçhisar
ve Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldelerinde tespit edilen 9 kaçak yapı yıkımı İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve ilgili belediyelerce başladı. Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)