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Kapadokya'da balon turları 1 Temmuz'a kadar yapılamayacak

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, daha önce 30 Nisan'a kadar durdurulan Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarının 1 Temmuz'a kadar yapılmayacağı açıklandı.

15.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:07
Kapadokya'da balon turları 1 Temmuz'a kadar yapılamayacak

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü, daha önce 30 Nisan'a kadar durdurulan Kapadokya 'daki sıcak hava balon turlarının 1 Temmuz'a kadar yapılmayacağı açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alındığı ve tüm ticari balon uçuşlarının 30 Nisan'a kadar durdurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Ancak, söz konusu salgının mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda ticari balon uçuşlarının durdurulmasına yönelik alınan tedbirlerin devamına karar verilmiş olup, bahsi geçen süre 1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kapadokya, Güncel
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