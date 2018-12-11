Kapadokya'da Balon Turları İptal Edildi

11 Aralık 2018 Salı 11:09



11 Aralık 2018 Salı 11:09

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden bir tanesi olan Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına olması uyarısının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından dün ve bugün sıcak hava balon turları iptal edildi. - NEVŞEHİR