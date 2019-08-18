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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.

18.08.2019 10:40 Kapadokya'da balon turları iptal edildi
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarını kuş bakışı izlemek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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