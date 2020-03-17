Kapadokya'da balon turları korona virüse karşı durduruldu
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları korona virüse karşı tedbir amaçlı durduruldu.
17.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:51
Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları korona virüse karşı tedbir amaçlı durduruldu.
Türkiye'nin korona virüse karşı almış olduğu tedbirler kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balon turları durduruldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon turlarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu açıklanırken karar bölgede faaliyet gösteren balon firmalarına gönderildi. - NEVŞEHİR
Türkiye'nin korona virüse karşı almış olduğu tedbirler kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balon turları durduruldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon turlarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu açıklanırken karar bölgede faaliyet gösteren balon firmalarına gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı