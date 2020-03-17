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Kapadokya'da balon turları korona virüse karşı durduruldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları korona virüse karşı tedbir amaçlı durduruldu.

17.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:55
Kapadokya'da balon turları korona virüse karşı durduruldu
Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları korona virüse karşı tedbir amaçlı durduruldu.
Türkiye'nin korona virüse karşı almış olduğu tedbirler kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balon turları durduruldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon turlarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu açıklanırken karar bölgede faaliyet gösteren balon firmalarına gönderildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapadokya, Türkiye, Güncel

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