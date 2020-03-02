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Kapadokya'da balonlar 4 günün ardından Türk bayraklarıyla havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalanırken sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerime destek mesajı verdi.

02.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:54Kapadokya'da balonlar 4 günün ardından Türk bayraklarıyla havalandı
'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalanırken sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerime destek mesajı verdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balonculuğun başkenti konumunda bulunan Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalandı. Bölgede sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerimize destek mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Şubat Perşembe gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

2.03.2020 13:59:44