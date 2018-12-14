Kapadokya'da Balonlar 5 Gündür Havalanamıyor

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 5 gündür yapılamıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turlarına olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından 5 gündür izin verilmiyor. Yerden yaklaşık bin 500 metre yükseklikten peribacalarını kuşbakışı izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler bölgede balon turlarının iptal edilmesinin ardından sıcak hava balon turlarına katılamadan ülkelerine dönüyorlar. - NEVŞEHİR
Türkiye,Kapadokya
14 Aralık 2018 Cuma 09:54