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Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 6 günün ardından yeniden havalandı.

28.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:01 Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı
'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde sıcak hava balonları 6 günün ardından yeniden havalandı.

Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 6 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları ve kar yağışıyla birlikte 22 Aralık Pazar gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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