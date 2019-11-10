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Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı

TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.

10.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:52Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı
TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi 'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.

Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava bolanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Atatürk posterleriyle süslendi. Uzakdoğu ve Avrupalı turistlerin yanı sıra yerli turist grupları, Atatürk posterlerinin asıldığı balonlarla havalandı. Balon turuna katılanlardan bazıları, 'En Büyük Atatürk' sloganı attı. Atatürk posterlerinin yer aldığı balonlar, Kapadokya semalarına farklı bir güzellik kattı.


- Nevşehir

Mustafa Kemal Atatürk, Kapadokya, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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